La costa di Massa Carrara sta scomparendo sotto i colpi dell’erosione. La presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Orietta Colacicco, ha chiamato in causa i Comuni: bisogna agire subito, prima che sia troppo tardi. Durante una riunione, ha detto chiaramente che è ora di mettere il turbo per fermare i danni causati dai cambiamenti climatici.

Massa Carrara, 7 febbraio 2026 – «Erosione? Bisogna mettere il turbo». E’ l’ appello lanciato, giovedì scorso, dalla presidente dei Paladini Apuoversiliesi, Orietta Colacicco, durante il suo intervento alla commissione Ambiente del Comune di Massa. Invitata dalla presidente della commissione Alessia Casotti, Colacicco ha illustrato la situazione della costa apuoversiliese in merito all’erosione. «E’ un problema di cui come associazione ci occupiamo da 27 anni – ha detto la presidente dei Paladini –. La situazione è sotto gli occhi di tutti e ora non c’è più tempo. Bisogna attivarsi al più presto perché sul litorale apuano, in alcuni punti la spiaggia, non è ridotta a metri ma a centimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Erosione sulla costa. “Siamo all’emergenza con I cambiamenti climatici” E’ l’ora di mettere il turbo”. I Paladini lanciano l’Sos ai Comuni

Approfondimenti su Massa Carrara Emilia Romagna

Lunedì 26 gennaio, presso l’aula magna dell’istituto comprensivo “Umberto I” di Lanciano, si svolgerà l’incontro di divulgazione scientifica “Il Cern e oltre: in viaggio con Paola Catapano”.

Le piante più resistenti ai cambiamenti climatici rappresentano una soluzione importante per garantire la sicurezza alimentare.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Massa Carrara Emilia Romagna

Argomenti discussi: Erosione sulla costa. Siamo all’emergenza con I cambiamenti climatici E’ l’ora di mettere il turbo. I Paladini lanciano l’Sos ai Comuni; Difese a mare di Sturla, a che punto siamo con il progetto anti erosione; Commissione territorio su erosione costiera e incontro con la Stretto di Messina; Giovanni Randazzo: Occorre ripensare il sistema urbanistico, delocalizzare o il mare si riprenderà tutto.

Mareggiate e erosione, danni lungo la costa tra Abruzzo e MarcheLe forti mareggiate dei giorni scorsi hanno aggravato l’erosione costiera in diverse zone costiere di Abruzzo e Marche. Effetti evidenti tra Villa Rosa e Alba Adriatica, ma criticità segnalate anche n ... ilmartino.it

Da Baratti a Torre Mozza, la costa degli Etruschi sta franando. I luoghi del cuore messi in ginocchio dall’erosioneDall’sos di imprenditori e residenti al grido di allarme di chi quelle spiagge le frequenta da una vita, tra i danni causati dal maltempo e i progetti per la salvaguardia. Ma occorre fare in fretta ... lanazione.it

MALTEMPO | Frane e smottamenti tra Maierà e Diamante, erosione minaccia la costa tra Paola e Fuscaldo. Monitoraggi in corso. facebook