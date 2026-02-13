eros ramazzotti e alicia keys superospiti a sanremo

Questa sera al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno sul palco per la prima volta insieme dal vivo. Ramazzotti suonerà la chitarra, mentre Keys si esibirà come ospite speciale. La loro presenza ha già attirato molta attenzione tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Eros Ramazzotti alla chitarra in concerto – Foto di Elena di Vincenzo ROMA – Eros Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale: sono i due superospiti protagonisti sul palco dell’Ariston nella serata di giovedì del prossimo Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il direttore artistico Carlo Conti in collegamento con il Tg1 delle 20. “Indosso la giacca stasera perché l’annuncio è di quelli importanti”, dice Conti al Tg1. E confessa anche l’emozione per l’incontro di domani al Quirinale dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con la co-conduttrice Laura Pausini e con i 30 Big del Festival: “Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore che il presidente riserva a me, a Laura Pausini e ai protagonisti del festival. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

