Emergenza Arghillà Marino | Danni sociali e umani prodotti dal quartiere sono incalcolabili

L’emergenza ad Arghillà evidenzia una situazione complessa e radicata, con danni sociali e umani di difficile quantificazione. Marino sottolinea la necessità di rivedere le strategie adottate negli ultimi 26 anni, spesso inefficaci, e di approcciare il problema con una nuova prospettiva. Solo così si potranno individuare soluzioni concrete e durature per il quartiere, superando le criticità persistenti.

Per il presidente dell'associazione Un mondo di mondi "serve la volontà di applicare la mixite sociale, o equa dislocazione abitativa, presente con successo in molte città italiane e nel resto del mondo" "La grave problematica del quartiere di Arghillà non trova una soluzione perché è necessario cambiare la prospettiva fallimentare con la quale viene affrontata da 26 anni spendendo inutilmente milioni di euro. La necessità di cambiare visione l'ha compresa bene il procuratore Stefano Musolino dichiarando che Arghillà è un problema sociale prima che criminale, ma purtroppo i politici non vogliono cambiare prospettiva".

