Frontale tra furgone e auto lungo l’Appia | 42enne in ospedale

Un incidente frontale si è verificato oggi pomeriggio lungo la via Appia, a Castel del Lago, frazione di Venticano. Un’auto e un furgone sono venuti a collisione, risultando in feriti i conducenti coinvolti. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le necessarie cure e il trasferimento in ospedale, dove un uomo di 42 anni è stato ricoverato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Violento frontale nel primo pomeriggio di oggi lungo la via Appia, a Castel del Lago, frazione di Venticano, dove per cause in corso di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati e i conducenti rimasti feriti. Secondo una prima ricostruzione nell'impatto tra i due veicoli che provenivano da direzione opposte, la macchina è finita fuori strada e il 42enne alla guida avrebbe riportata la peggio. Tempestivo l'intervento del passeggero al suo fianco che ha estratto il corpo dall'abitacolo in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Rimasto ferito in maniera più lieve l'uomo alla guida del furgone, di origine sannite come il conducente dell'altra vettura.

