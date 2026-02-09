Incidente lungo l’Appia auto esce di strada e colpisce il guardrail

Questa pomeriggio, lungo la statale 7 Appia in località Sferracavallo, un’auto è uscita di strada e ha colpito il guardrail. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma il traffico ha subito qualche rallentamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per i controlli di routine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale senza gravi conseguenze questo pomeriggio in territorio di Montesarchio sulla statale 7 Appia in località Sferracavallo. Una Jeep Compass con a bordo una persona è finita fuori carreggiata impattando il guardrail. Nessuna grave conseguenza per la persona alla guida, ma solo danni alla autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco distaccamento Bonea che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area.

