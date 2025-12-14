Bob | il podio è ancora ad un passo per Patrick Baumgartner A Lillehammer altra tripletta tedesca nel 4

Patrick Baumgartner si conferma tra i migliori nel bob a 4, con un'altra prestazione di rilievo a Lillehammer. La tripletta tedesca prosegue, mentre Baumgartner si avvicina sempre di più al podio, ormai a un passo. Un risultato che rafforza la sua posizione tra i atleti più competitivi nel panorama internazionale.

Mai fuori dai migliori otto, per tre volte consecutive nella top-4. Se serviva un’altra conferma è arrivata oggi: Patrick Baumgartner è tra i più forti nel globo nel bob a 4. A Lillehammer, nell’ultima gara della tappa norvegese della Coppa del Mondo, arriva un’altra quarta piazza (il bis dopo quella di ieri) per l’azzurro. Il classe 1994 assieme a Fantazzini, Mircea e Bilotti è riuscito a recuperare una posizione nella seconda run, avvicinando il podio, che è mancato per soli nove centesimi. Davanti c’è infatti la solita truppa tedesca: ennesima tripletta, la terza in stagione nella specialità. Oasport.it

