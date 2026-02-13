Jeffrey Epstein ha utilizzato passaporti falsi e ha scelto Parigi come base operativa in Europa, una mossa che solleva molte domande sulla sua attività tra il 1982 e il 1987. Durante quegli anni, Epstein ha spesso transitato dall'aeroporto di Roissy, nascondendo la sua vera identità e pianificando i suoi spostamenti. La sua presenza nella capitale francese si collega a operazioni segrete e incontri riservati, alimentando ora sospetti su un coinvolgimento più profondo negli affari illeciti.

Quante volte Jeffrey Epstein ha transitato per lo scalo parigino di Roissy sotto falsa identità tra il 1982 e il 1987 e per quale motivo. È un nuovo interrogativo che si aggiunge all’inestricabile caso degli Epstein Files. Stando a Le Figaro, dall’ultima tranche di documenti declassificati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, emerge che il criminale sessuale, morto in carcere nel 2019, ha fatto più volte ricorso ad un falso passaporto per i suoi viaggi in partenza da Charles-de-Gaulle, il maggiore aeroporto di Parigi, “punto nevralgico”, scrive il giornale, di questi spostamenti. Ma risultano anche timbri di uscita e ingresso dagli scali di Orly, a sud di Parigi, e di Nizza, per soggiorni anche a Londra e a Malaga nell’autunno 1982. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Epstein, la passione per i passaporti falsi e Parigi come “base operativa in Europa”

