In un albergo abusivo di via Pistoiese due passaporti falsi coreani | arrestati in due

Durante un'operazione di polizia a Prato, in un albergo abusivo di via Pistoiese, sono stati sequestrati due passaporti coreani falsificati e materiali per la falsificazione. L'intervento, avvenuto sabato mattina, è stato parte di un'indagine più ampia, culminata nel sequestro di persona dello scorso 30 novembre. La scoperta evidenzia l’attività illecita di falsificazione documentale e la presenza di strutture clandestine sul territorio.

PRATO – Nella mattina di sabato (13 dicembre), nel corso di attività correlate al sequestro di persona dello scorso 30 novembre, in una stanza di un appartamento adibito ad albergo abusivo in via Pistoiese a Prato sono stati trovati due passaporti coreani abilmente falsificati e una serie di materiali atti alla falsificazione documentale dei passaporti, fra i quali, due timbri artefatti. Il materiale si trovava nella disponibilità di una donna cinese di 47 anni, che non risulta svolgere alcuna attività lavorativa lecita, senza fissa dimora, e di un uomo di 38 anni anch’egli senza fissa dimora e anch’egli privo di occupazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Milano, scoperto il laboratorio dei passaporti falsi: arrestati i 2 contraffattori con la super-stampante Leggi anche: Da un pacco con un destinatario "fantasma" al laboratorio di passaporti falsi: arrestati due fratelli Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 2017-10-25 PRATO - ARRESTATO TRAFFICANTE DROGA, BASE IN UN ALBERGO TGR Rai Toscana. . Affitti brevi: la Corte Costituzionale salva la legge sul Turismo della Toscana e stabilisce un principio: i centri storici delle città non possono diventare un albergo diffuso. Federico Monechi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.