F-35 l’Italia apre la terza base operativa | a Trapani il nuovo hub di addestramento

L’Italia ha annunciato l’apertura della terza base operativa per gli F-35 a Trapani. La Direzione degli Armamenti Aeronautici ha approvato la prima fase del progetto, che prevede la creazione di un nuovo centro di addestramento dedicato ai piloti di questa moderna piattaforma. La nuova infrastruttura si inserisce nel piano di sviluppo e potenziamento delle capacità operative dell’Aeronautica Militare.

La Direzione degli Armamenti Aeronautici e l'Aeronavigabilità (Armaereo) ha autorizzato l'avvio della prima fase del programma che porterà alla costruzione di un nuovo centro per l'addestramento dedicato ai piloti degli F-35 situato nella base dell'Aeronautica Militare di Trapani-Birgi. Si tratta di una struttura di grande importanza per le diverse Forze aeree europee. Il budget autorizzato è di 112,6 milioni di euro in quattro anni, dei quali 8,2 il primo anno, 17,1 milioni nel 2027, 40,2 nel 2028 e quindi 47,1 nel 2029. L'aeroporto militare siciliano più a ovest dell'isola è intitolato al tenente pilota Livio Bassi, medaglia d'oro al valor militare, ed è il lato nord dello stesso sedime che ospita anche una parte civile, ovvero l'aerostazione dello scalo "Vincenzo Florio".

