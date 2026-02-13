Caso Epstein | si dimette Kathy Ruemmler responsabile legale della banca d’affari Goldman Sachs

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler. Ruemmler si è dimessa dopo che è emerso che la banca aveva gestito investimenti collegati a Jeffrey Epstein, sollevando dubbi sulla trasparenza delle sue operazioni e portando a una crescente pressione da parte degli investitori e delle autorità di regolamentazione.

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d'affari americana tra le più grandi al mondo, con l'annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler. La notizia è riportata dalle principali testate statunitensi. Ruemmler, 54 anni, ex consulente legale della Casa Bianca sotto la presidenza Obama, ieri sera alla Cnn ha dichiarato: "La mia responsabilità è mettere al primo posto gli interessi di Goldman Sachs. Oggi ho informato con rammarico David Solomon della mia intenzione di dimettermi dall'incarico dal 30 giugno 2026?. David Solomon, Ceo di Goldman Sachs, alla Cnn ha espresso gratitudine e apprezzamento verso Ruemmler, accettando le dimissioni.