Kathy Ruemmler, la referente legale di Goldman Sachs e ex consulente di Obama, si è dimessa ieri sera, dopo che sono emerse email in cui si parla di una stretta confidenza con Jeffrey Epstein, che chiamava affettuosamente

Kathy Ruemmler, referente legale della Goldman Sachs, ha annunciato le sue dimissioni dopo la diffusione di alcune e-mail che dimostrano la sua stretta relazione con Jeffrey Epstein, che chiamava 'zio Jeffrey'. Ruemmler - ex consulente legale della Casa Bianca con Barack Obama - ha annunciato che "lascerà l'incarico di Chief Legal Officer e General Counsel della Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026'. Ruemmler aveva ripetutamente preso le distanze dalle e-mail e da altra corrispondenza relativa a Epstein rifiutandosi di dimettersi dal suo incarico, che ricopre dal 2020. Era anche arrivata a definire Epstein un 'mostro' in recenti dichiarazioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Epstein files, si dimette da Golman Sachs la super avvocata già consulente di Obama

Approfondimenti su golman sachs

Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, si dimette dopo che sono emersi i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali, e i regali costosi che avrebbe ricevuto da lui anche dopo la condanna.

Kathryn Ruemmler, l’avvocata di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare il suo incarico dopo che i “Epstein files” sono stati resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia americano, rinnovando le accuse e portando alla luce nuovi dettagli su collegamenti finanziari e coinvolgimenti di alto livello.

Ultime notizie su golman sachs

Argomenti discussi: Caso Epstein, ex ministro francese Lang si dimette da Istituto mondo arabo; Caso Epstein, si dimette McSweeney, il ‘rasputin’ di Starmer: Mi assumo tutte le responsabilità; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Londra, l'ex ministro Mandelson si dimette da lord: la foto in mutande negli Epstein files, i documenti segreti condivisi con il pedofilo e l'ipotesi di una talpa.

Epstein files, Kathy Ruemmler si dimette da responsabile legale di Goldman SachsLa donna è stata menzionata in oltre 10.000 documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia. Il New York Times riporta inoltre parecchi dettagli che comproverebbero gli stretti rapporti tra Epstein ... tg24.sky.it

«Epstein, il mio fratellone»: si dimette Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs. Fu consigliera di ObamaDal 2023 sono stati resi noti i suoi legami con il finanziere pedofilo che le regalava borse Hérmes e appuntamenti alla Spa ... msn.com

Caso Epstein: Kathryn Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, si è dimessa per i legami col finanziere. Lo chiamava "zio Jeffrey" x.com

TERREMOTO CASO EPSTEIN: DIMISSIONI A WALL STREET E PERQUISIZIONI IN EUROPA Nuove pesanti rivelazioni scuotono i piani alti della finanza e della politica internazionale. GOLDMAN SACHS: Kathy Ruemmler, responsabile legale del colos - facebook.com facebook