Epstein files lo scandalo si allarga | lascia la legale di Goldman Sachs Kathryn Ruemmler

Kathryn Ruemmler, l’avvocata di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare il suo incarico dopo che i “Epstein files” sono stati resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia americano, rinnovando le accuse e portando alla luce nuovi dettagli su collegamenti finanziari e coinvolgimenti di alto livello.

Milioni di pagine e un nome che ritorna come un ritornello stonato, quello di Jeffrey Epstein. Con la pubblicazione dei cosiddetti “Epstein files” da parte del Dipartimento di Giustizia americano si è attivato un effetto domino difficile da prevedere e arginare. L’ultimo tassello a cadere è quello della responsabile legale di Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, che coinvolta nello scandalo ha annunciato le proprie dimissioni. Uscirà di scena il 30 giugno 2026. La notizia, rimbalzata sulle principali testate americane, ha il suono secco delle fratture definitive. Chi è Kathryn Ruemmler. La Ruemmler non è un nome secondario ma è un pezzo da novanta degli Usa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

Kathy Ruemmler, ex consigliere di Obama e attuale responsabile legale di Goldman Sachs, ha deciso di lasciare l’incarico dopo essere venuta a conoscenza di email che collegano il finanziere Jeffrey Epstein a membri della banca d’affari.

