Kathy Ruemmler, responsabile legale di Goldman Sachs, si dimette dopo che sono emersi i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali, e i regali costosi che avrebbe ricevuto da lui anche dopo la condanna.

Ruemmler ha fatto sapere in una nota che si sarebbe “dimessa dall’incarico di responsabile legale e consulente legale di Goldman Sachs a partire dal 30 giugno 2026”. In una dichiarazione rilasciata prima delle sue dimissioni, un portavoce di Goldman Sachs ha affermato che Ruemmler “si pente di aver mai conosciuto” Epstein. Le contraddizioni Finora, Ruemmler aveva preso più volte le distanze dalle e-mail, mostrandosi determinata a non dimettersi dalla carica di responsabile legale di Goldman, che ricopriva dal 2020. In alcune dichiarazioni, Ruemmler lo aveva definito un “mostro”, ma dalla corrispondenza con Epstein è emersa una realtà ben diversa: l’avvocata chiamava il finanziere “zio Jeffrey”, dicendo di adorarlo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Epstein files, si dimette la responsabile legale di Goldman Sachs

Kathy Ruemmler, avvocata di punta di Goldman Sachs ed ex consigliera della Casa Bianca durante l’amministrazione Obama, si dimette dopo che sono emerse email in cui si riferisce a Jeffrey Epstein come a un «fratello maggiore» e minimizza i suoi crimini sessuali.

Il caso Epstein travolge anche Goldman Sachs, la banca d’affari americana tra le più grandi al mondo, con l’annuncio delle dimissioni della responsabile legale Kathy Ruemmler.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Caso Epstein, ex ministro francese Lang si dimette da Istituto mondo arabo; Caso Epstein, si dimette McSweeney, il ‘rasputin’ di Starmer: Mi assumo tutte le responsabilità; Londra, l'ex ministro Mandelson si dimette da lord: la foto in mutande negli Epstein files, i documenti segreti condivisi con il pedofilo e l'ipotesi di una talpa; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse.

Epstein files, lo scandalo si allarga: lascia la legale di Goldman Sachs, Kathryn RuemmlerI documenti su Epstein travolgono Goldman Sachs: si dimette la responsabile legale Kathryn Ruemmler. Email, regali e rapporti smentiti. lanotiziagiornale.it

Caso Epstein: si dimette Kathy Ruemmler, responsabile legale della banca d’affari Goldman SachsL'ex consulente legale di Obama lascia la banca dopo le rivelazioni del NYT sui suoi stretti rapporti con Jeffrey Epstein ... ilfattoquotidiano.it

Caso Epstein, si dimette responsabile legale di Goldman Sachs ilsole24ore.com/art/caso-epste… x.com

Che ci faceva un ceo di Goldman Sachs nelle vesti di dj sul palco del Lollapalooza festival Da quando “venduti” è diventato sinonimo di “successo” E non si può più criticare il pop commerciale perché non sarebbe democratico Giriamo le domande a @wD - facebook.com facebook