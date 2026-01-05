Senza parrucca Enrica Bonaccorti battaglia contro il cancro con coraggio | la reazione del pubblico

Enrica Bonaccorti, a 76 anni, affronta con coraggio la sua battaglia contro il tumore al pancreas, decidendo di non nascondere la propria condizione. La sua scelta di mostrarsi senza parrucca rappresenta un gesto di autenticità e determinazione, suscitando rispetto e ammirazione nel pubblico. Questa testimonianza di forza e sincerità evidenzia l'importanza di affrontare le sfide con dignità e trasparenza.

La forza di Enrica Bonaccorti continua a emergere con una naturalezza che colpisce e commuove. A 76 anni, la conduttrice sta affrontando una delle prove più dure della sua vita, la battaglia contro il tumore al pancreas, scegliendo però di non nascondersi. Nelle ultime ore ha condiviso su Instagram una foto senza parrucca, uno scatto diretto e autentico che racconta più di mille parole il momento che sta vivendo. Un gesto che ha acceso un'ondata di affetto sui social, con migliaia di messaggi di sostegno e incoraggiamento da parte di chi la segue da una vita e di chi ha imparato a conoscerla proprio grazie alla sua sincerità.

«Questa la vinciamo. » Sono le parole di Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti, che in questi mesi si è stretta accanto alla madre affrontando ogni difficoltà insieme a lei. Enrica, volto noto della televisione, ha scelto di mostrarsi sui social senza parrucca,

