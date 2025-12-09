Antonella Elia e la stoccata contro Monica Setta | Sulla sua lealtà ci sarebbe molto da dire
Antonella Elia difende Fanny Tardioli insultata dopo Miss Italia: “Il razzismo è una schifezza ignobile. Siete nullità”
Antonella Elia Difende Fanny Tardioli nella Lotta Contro l’Odio Online
“Fate schifo”. Antonella Elia indignata, il duro intervento nello studio di Caterina Balivo
Antonella Elia - Pagina ufficiale
