L’Epifania nel Foggiano sarà interessata da condizioni meteorologiche avverse, con possibili piogge e rovesci in Capitanata. Un’allerta meteo di 14 ore segnala un’attenzione particolare per le prossime ore, mentre le previsioni indicano un rialzo delle temperature nei giorni successivi. La giornata si svolgerà quindi in condizioni di maltempo, con l’auspicio di un miglioramento a partire dai prossimi giorni.

In attesa del rialzo previsto nei prossimi giorni, la giornata dell'Epifania si prevede all'insegna del maltempo. Il dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato una allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valido dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio e per le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Epifania col maltempo nel Foggiano, possibili piogge e rovesci in Capitanata: allerta meteo di 14 ore

