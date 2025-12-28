Cappelli, sciarpe, occhiali da neve, ma anche slittini, sci e snowboard. Loro Ciuffenna si appresta a trasformarsi ancora una volta in una stazione sciistica grazie al coinvolgimento di un intero paese. Domenica 4 gennaio 2026, dalle ore 15, sarà la volta di " Come se fosse. Cortina ". Dopo il successo di "Come se fosse. Aspen", la festa più partecipata dell’inverno valdarnese, torna la magia delle baite di montagna nel borgo alle pendici del Pratomagno. In occasione dell’après-ski party, la centralissima piazza Matteotti di Loro diventerà una vera e propria ski station, con ambientazioni, musica, innevamento artificiale e food and drinks tipici del nord Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Loro Ciuffenna come Cortina . Neve e baite nel centro storico per un giornata ad alta quota

