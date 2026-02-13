Eni via libera della Casa Bianca per riprendere le attività petrolifere in Venezuela

La Casa Bianca ha dato il via libera a Eni e ad altre quattro grandi compagnie per tornare a estrarre petrolio e gas in Venezuela. La decisione arriva dopo mesi di negoziati e riguarda aziende europee e americane che potranno riprendere le operazioni nel paese sudamericano. In particolare, Eni potrà riavviare le sue attività di esplorazione e produzione, rafforzando così la presenza in una regione strategica.

Gli Stati Uniti hanno autorizzato cinque grandi compagnie energetiche, quattro europee e una americana, a riprendere le attività nel settore petrolifero e del gas in Venezuela. Tra queste figura Eni, insieme alle britanniche BP e Shell, alla spagnola Repsol e all’americana Chevron. La decisione è contenuta in un documento pubblicato dal Dipartimento del Tesoro statunitense e rappresenta una significativa eccezione al regime di sanzioni imposto da Washington. La licenza che crea un’eccezione alle sanzioni. Il provvedimento, identificato come licenza generale numero 50, autorizza specifiche transazioni legate alle operazioni petrolifere e del gas in Venezuela per le società indicate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L’Ofac ha autorizzato Eni e altre grandi compagnie petrolifere a riprendere le attività in Venezuela, dopo mesi di blocco.

Durante un incontro con i principali operatori del settore petrolifero, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti decideranno quali compagnie petrolifere potranno operare in Venezuela in futuro.

