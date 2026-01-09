Trump alla Casa Bianca | gli Stati Uniti decideranno quali compagnie petrolifere opereranno in Venezuela

Durante un incontro con i principali operatori del settore petrolifero, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti decideranno quali compagnie petrolifere potranno operare in Venezuela in futuro. La decisione riguarda le attività dell’industria petrolifera nel paese sudamericano e sottolinea l’importanza della politica americana nel settore energetico venezuelano.

Donald Trump ha dichiarato alla Casa Bianca, nel corso di un incontro con i principali petrolieri mondiali, che saranno gli Stati Uniti a decidere quali compagnie potranno lavorare in Venezuela nell’ambito delle future attività legate all’industria petrolifera del paese sudamericano. Il presidente statunitense ha fatto riferimento anche alle reazioni internazionali alla recente operazione militare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

