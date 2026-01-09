Trump | business col petrolio venezuelano

Durante un incontro alla Casa Bianca con i principali dirigenti delle compagnie petrolifere internazionali, tra cui Eni, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti decideranno quali aziende potranno operare in Venezuela, sottolineando la sicurezza totale attuale nel paese. La dichiarazione evidenzia l’interesse degli Stati Uniti nel controllo delle attività petrolifere venezuelane e le implicazioni delle decisioni future per il settore.

22.00 Nell'incontro alla Casa Bianca con gli ad delle principali compagnie petrolifere al mondo,tra cui Eni, Donald Trump ha detto che saranno gli "Usa a decidere quali compagnie potranno lavorare in Venezuela, dove ora avete la sicurezza totale"."Cina e Russia possono comprare il petrolio da noi.Siamo pronti a fare business", ha detto ancora. E a proposito della petroliera Olinda sequestrata ha precisato: "In coordinamento con il governo ad interim del Venezuela,l'hanno sequestrata perchè era partita senza nostra autorizzazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

