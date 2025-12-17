Interruzione della fornitura di energia elettrica disposta la chiusura della scuola primaria di Ceciliano
Il 17 dicembre 2025, la scuola primaria di Ceciliano, Arezzo, sarà chiusa a causa di un'interruzione della fornitura di energia elettrica.
Arezzo, 17 dicembre 2025 – . A seguito della comunicazione da parte del fornitore della interruzione di energia elettrica per la giornata di venerdì 19 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 in località Ceciliano, considerata l'indispensabilità della fornitura per il regolare svolgimento delle attività scolastiche e per il regolare funzionamento dell’impianto di riscaldamento dell'immobile, per la stessa giornata di venerdì è stata disposta con ordinanza del Sindaco la chiusura della scuola primaria “Pietro Debolini” di Ceciliano dalle ore 10:00 fino al termine delle lezioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
