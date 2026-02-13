Empoli-Reggiana venticinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Empoli e Reggiana scendono in campo allo stadio Carlo Castellani nella venticinquesima giornata di Serie B 20252026, con le squadre che cercano di risollevare le sorti di un campionato complicato. Empoli, reduci da un periodo difficile, punta a muovere la classifica per avvicinarsi ai playoff, mentre la Reggiana, in piena crisi di risultati, cerca punti per uscire dalle zone basse. La partita si gioca domenica alle 15 e sarà visibile su Sky Sport.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre in cerca di riscatto, visto che i toscani devono rincorrere i playoff, mentre gli emiliani sono invischiati nelle sabbie mobili della classifica. Empoli-Reggiana si giocherà domenica 15 febbraio 2026 alle ore 17.15 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-REGGIANA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani stanno attraversando un periodo altalenante, visto la dodicesima posizione con 28 punti, e una zona playoff che dista nove punti. Le ultime due sconfitte contro Palermo e Juve Stabia hanno un pò affossato le ambizioni della squadra di Dionisi, che ora è chiamata a dare un senso alla propria stagione.