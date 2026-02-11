Domani a Modena si gioca una partita importante tra Modena e Carrarese. Le due squadre cercano punti per avvicinarsi ai playoff e migliorare la loro posizione in classifica. La gara si presenta come uno scontro decisivo in questa venticinquesima giornata di Serie B.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Le due squadre sono protagoniste di un incrocio delicato con l’obiettivo di ottenere un piazzamento nei playoff. Modena-Carrarese si giocherà sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Braglia. MODENA VsCARRARESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini hanno avuto diverse difficoltà recentemente, ma possono contare su una difesa che si sta confermando tra le migliori della cadetteria. La squadra di Sottil è reduce dalla splendida vittoria sul campo della capolista Venezia, e sulla scia di questo risultato, spera di blindare la propria posizione playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Modena vs Carrarese, venticinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A.

Nella venticinquesima giornata di Serie B, Palermo e Virtus Entella si sfidano allo stadio.

