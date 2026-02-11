Pisa-Milan venticinquesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Pisa e Milan si sfidano nella venticinquesima giornata di Serie A. I toscani, in crisi di risultati, cercano di fermare i rossoneri, che invece puntano ancora alla vetta della classifica. La partita si gioca in un momento importante per entrambe, con i padroni di casa che devono reagire e gli ospiti che vogliono consolidare la loro corsa al titolo.

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I toscani, con l’acqua alla gola, proveranno nel difficile compito di fermare i rossoneri che credono ancora nella possibilità di giocarsi il titolo. Pisa-Milan si giocherà venerdì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Anconetani. PISA-MILAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I nerazzurri sono reduci da un cambio in panchina con Hejlmark al posto di Gilardino e cercano una scossa che possa far svoltare il loro campionato. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno di Verona, ma la situazione di classifica resta critica con il penultimo posto e la zona salvezza che si allontana sempre più. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

