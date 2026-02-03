Emirates cerca personale di volo selezioni a Mestre | ecco dove e quando

Da veneziatoday.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Emirates apre le porte a chi cerca un lavoro nel settore del volo. L’azienda organizza un open day il prossimo 8 febbraio all’Hilton Garden Inn di Mestre, in via Orlanda. Chi è interessato può presentarsi per una selezione diretta, senza bisogno di appuntamento. È una buona occasione per chi sogna di lavorare come assistente di volo o in altri ruoli di bordo.

Emirates ricerca di personale di bordo e organizza un nuovo open day il prossimo 8 febbraio presso l’Hilton Garden Inn Venice Mestre San Giuliano di via Orlanda.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayLa ricerca di nuovo personale di bordo - spiega il vettore - è indirizzata.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

