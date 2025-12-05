carlos e gli altri 17mila ai margini di milano cure mediche solo grazie a emergency

Milano, 5 dicembre 2025 – Il primo accesso di Carlos Antonio Arias nella clinica mobile di Emergency risale a luglio 2022, perché in quel periodo il portale per la vaccinazione anti-Covid non era ancora aperto a chi come lui non era iscritto al sistema sanitario nazionale. Da allora l’ambulatorio è stato per lui un supporto indispensabile per la medicina di base, grazie alla struttura ha potuto effettuare esami e visite necessari per la presa in carico diabetologica e nefrologica. “Sto attendendo il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare – racconta – perché mia moglie Susana vive in Italia da quando aveva 17 anni e abbiamo tre figli che abitano con noi a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

