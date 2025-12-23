Il Vescovo Anselmi in visita alla Scuola di viale Boito a Riccione
. Accompagnato da Don Stefano Battarra e Don Massimiliano Cucchi, ha incontrato il personale scolastico e tutti gli studenti, che lo hanno accolto con canti natalizi, regalando un momento di gioia autentica e di grande intensità. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Tutti i parroci di Riccione al fianco del vescovo Anselmi, celebrato lo spirito di San Martino
Leggi anche: Oltre 50 musicisti e cantanti, sindaci, parlamentari e il vescovo Anselmi: tutti in campo per aiutare Gaza
La visita pastorale del vescovo:: "Compattiamo le 115 parrocchie" - Attesa e gradita visita del vescovo di Rimini Nicolò Anselmi (nella foto) nella zona pastorale di San Mauro Pascoli, Savignano, Fiumicino, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone e Montalbano. ilrestodelcarlino.it
Vescovo in visita pastorale tra scuole e case di riposo - Livio Corazza, all’Unità pastorale di Castrocaro Terme e Terra del Sole che comprende anche le parrocchie di Pieve Salutare, ... ilrestodelcarlino.it
Il vescovo Anselmi nomina sette nuovi diaconi permanenti - Domenica 14 dicembre 2025, terza domenica di Avvento, chiamata anche Domenica Gaudete, in Basilica Cattedrale, alle ore 17. msn.com
Il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi oggi ci ha ricordato che la vera gioia consiste nel sentirsi amati da Dio e nel sapere che Lui agisce anche attraverso di noi. Ci ha consegnato inoltre tre parole: comunione, partecipazione, missione. Auguri ai sette nuovi diac - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.