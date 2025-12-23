Coldiretti consegna la statuina al vescovo Anselmi nel presepe una nuova figura per raccontare il lavoro

Per il Natale 2025, Coldiretti Rimini e Confartigianato Imprese Rimini hanno consegnato al vescovo Nicolò Anselmi una statuina del presepe, simbolo di tradizione, lavoro e impegno sociale. Questa nuova figura intende rappresentare il valore del lavoro nel contesto natalizio, arricchendo il tradizionale racconto del presepe e sottolineando l’importanza della comunità e dello spirito di solidarietà durante le festività.

Il Natale 2025 vede rinnovata a Rimini l'iniziativa che unisce tradizione, lavoro e impegno sociale. Coldiretti Rimini e Confartigianato Imprese Rimini hanno consegnato al vescovo della Diocesi di Rimini, Nicolò Anselmi, la statuina del presepe 2025, pensata per arricchire il racconto della.

