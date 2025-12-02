I pancioni sono stati gli indiscussi protagonisti del red carpet dei Fashion Awards, occasione che sia Ellie Goulding sia Sienna Miller hanno scelto per annunciare le loro gravidanze. Sienna Miller incinta, aspetta il secondo figlio con Oli Green. L’ attrice 43enne ha scelto una delle più importanti serate dedicate alla moda per svelare al mondo di essere incinta per la terza volta, del secondo figlio concepito con il compagno Oli Green. Sul red carpet allestito alla Royal Albert Hall di Londra si è presentata avvolta in un’eterea creazione bianca di Givenchy, al suo fianco il modello e attore 28enne con cui condivide la vita dal 2022. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Doppietta! Sienna Miller e Ellie Goulding svelano il pancione sul red carpet