The Fashion Awards 2025 ecco chi ha trovato il coraggio di indossare sul blue carpet l' abito più irriverente delle sfilate parigine Tutti i vincitori e i look premaman di Sienna Miller ed Ellie Goulding
Organizzato dal British Fashion Council, l'evento riunisce per una notte i protagonisti della moda mondiale e celebrità del calibro di Cate Blanchett e Sharon Stone. Tra i premiati Jonathan Anderson, Sarah Burton e Grace Wales Bonner. Annunciata inoltre la collaborazione tra Stella McCartney e H&M. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
