Elezioni comunali | per il centrosinistra spunta l’ipotesi Ambrosoli

Per le prossime elezioni comunali di Milano, il centrosinistra valuta diverse opzioni per la candidatura a sindaco. Tra i nomi emersi, si fa nuovamente strada quello di Umberto Ambrosoli, figura nota nel panorama politico locale e regionale. La sua possibile candidatura rappresenta un elemento di riflessione nel quadro delle scelte che definiranno il futuro amministrativo della città.

Milano, 5 gennaio 2026 – A volte ritornano. Nel toto-candidato sindaco del centrosinistra, spunta una vecchia conoscenza della politica milanese e lombarda: Umberto Ambrosoli. Sì, parliamo dell’avvocato, dirigente di banca, figlio dell’“eroe borghese” – dal titolo del libro di Corrado Stajano – Giorgio Ambrosoli, già candidato presidente della Regione Lombardia nel 2013, sconfitto dal leghista Roberto Maroni con il 42,81% contro il 38,24%. Nel Pd, ma anche tra qualche altro dirigente dei partiti di centrosinistra, quello di Ambrosoli è un nome che sta girando da un paio settimane, soprattutto tra coloro che preferirebbero un profilo civico come guida della coalizione progressista alle elezioni comunali del 2027. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni comunali: per il centrosinistra spunta l’ipotesi Ambrosoli Leggi anche: Elezioni comunali a Lecco: Mauro Fumagalli candidato sindaco del centrosinistra civico Leggi anche: Elezioni comunali a Senigallia, raccolta di firme per i due candidati del centrosinistra alle primarie Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Elezioni comunali: per il centrosinistra spunta l’ipotesi Ambrosoli. Elezioni comunali: per il centrosinistra spunta l’ipotesi Ambrosoli - L’avvocato e dirigente di banca, profilo civico, ha già un’esperienza politica: fu candidato alla presidenza della Regione nel 2013, venendo sconfitto da Roberto Maroni (ma a Milano, in termine di vot ... ilgiorno.it

Elezioni comunali. Ballottaggi. Il centrosinistra conquista tutti e undici i capoluoghi - Ne aveva già ottenuti 5 al primo turno: il centrodestra viene surclassato per sedici a zero e perde roccaforti come Treviso, Brescia e Imperia. quotidianosanita.it

Elezioni 2026: la coalizione di centrosinistra al lavoro per la scelta del nome, il sindaco Ferrara ha un ruolo di garante - L’obiettivo condiviso è quello di arrivare al voto "con una proposta ampia, credibile e partecipata"; il tavolo proseguirà nei prossimi giorni il lavoro di confronto, con l’intento di coinvolgere prog ... chietitoday.it

Il 2026 sarà l’anno delle elezioni comunali a Vigevano e la situazione politica cittadina si sta muovendo di conseguenza. Le frasi assomigliano sempre più a slogan elettorali e ogni domanda sembra sempre nascondere insidie. Nonostante tutto, Andrea Ceffa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.