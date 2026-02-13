Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

L’Eintracht Francoforte, reduce da un pareggio contro l’Union Berlin che ha interrotto la sua serie negativa, affronta oggi in casa il Borussia Monchengladbach alle 15:30, con i tifosi che attendono una reazione dopo le recenti difficoltà in campionato.

Il pareggio contro l’Union Berlin ha interrotto la striscia negativa di risultati dell’Eintracht Francoforte, con gli Adler che quest’oggi sono impegnati in casa contro il Borussia Monchengladbach. Un buon debutto quello di Riera nella panchina degli Adler, con la squadra che si era anche illusa di portare a casa i 3 punti andando in vantaggio a 5 minuti dalla fine prima del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L'incontro tra Amburgo e Borussia Monchengladbach, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:30, apre la prima giornata di ritorno della Bundesliga.

Questa sera alle 18:30, Borussia Monchengladbach e Leverkusen si affrontano in una sfida importante di campionato.

