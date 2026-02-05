Questa sera alle 18:30, Borussia Monchengladbach e Leverkusen si affrontano in una sfida importante di campionato. Dopo aver superato facilmente le semifinali di DFB Pokal, il Leverkusen di Hjulmand punta a portare a casa altri punti. La partita si presenta aperta, con entrambe le squadre determinate a fare risultato.

Dopo aver conquistato senza troppi problemi le semifinali di DFB Pokal il Leverkusen di Hjulmand cerca punti sul campo del Borussia Monchengladbach. I Fohlen vengono da 2 punti fatti in 4 gare, e a 21 punti vedono la zona playout distante appena 3 lunghezze. Quello che preoccupa è che l’attacco è tornato a non incidere, e ha segnato appena 2 gol nelle. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-Leverkusen (sabato 07 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Borussia Monchengladbach Leverkusen

Sabato alle 15:30, si gioca Wolfsburg-Borussia Dortmund.

Ultime notizie su Borussia Monchengladbach Leverkusen

Pronostico Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen – 7 Febbraio 2026Il Bundesliga propone un confronto intenso il 7 Febbraio 2026 alle 18:30 al Borussia-Park. Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen si ritrovano in un ... news-sports.it

Borussia Mönchengladbach, ecco lo svedese Bolin a rinforzare l'attaccoIl Borussia Mönchengladbach rende noto l'acquisto di Hugo Bolin, attaccante svedese, in prestito dal Malmö FF fino al 30 giugno 2026, con. tuttomercatoweb.com

Calciomercato: per Luca Netz niente Lazio, va al Nottingham Forrest! https://www.lazionews.eu/notizie/netz-lazio-borussia-monchengladbach-calciomercato/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #LucaNetz #Netz #calciomercatolazio #NottinghamForrest facebook

Luca Netz del Borussia Monchengladbach a un passo dal Nottingham Forest. #NFFC Il 2003 lascia la Bundes per la Premier, bruciate squadre di Serie A che avevano sondato il terreno, tra cui anche #Milan e #Lazio oltre al #Torino. x.com