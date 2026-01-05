Chaperone | una storia d’amore impossibile in un film che non fa sconti – Recensione

Misha ha ventinove anni e si sente totalmente insoddisfatta dalla piega che ha preso la sua esistenza: lavora part-time alla biglietteria di uno storico cinema locale, vive nella casa ereditata dalla nonna e passa le giornate in compagnia del suo amato gatto. Il desiderio di restare in una condizione di anonimat o, avulsa da qualsiasi responsabilità dell’età adulta, prepara perfettamente il terreno allo sviluppo del suo rapporto con Jake, studente dell’ultimo anno delle superiori. In Chaperone la protagonista mente sulla sua reale età, e complice il fatto di dimostrare di essere più giovane, lui finisce per scambiarla per una coetanea, con lei che glielo lascia credere. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

