Maiori avanti con l’edilizia residenziale sociale | 51 nuovi alloggi a Santa Maria delle Grazie

Il Comune di Maiori prosegue con il progetto di edilizia residenziale sociale, portando avanti la realizzazione di 51 nuovi alloggi a Santa Maria delle Grazie. L'intervento prevede la collaborazione con i proprietari delle aree interessate, seguendo l'iter previsto per la realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata e sociale. L'obiettivo è offrire nuove soluzioni abitative per le famiglie del territorio, sostenendo lo sviluppo sociale e abitativo della comunità.

Realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia residenziale convenzionata e sociale: il Comune attiva i proprietari delle aree, l'iter prosegue. Prosegue a Maiori l'iter per la realizzazione dei nuovi alloggi di edilizia residenziale convenzionata o sociale a Santa Maria delle Grazie. Un intervento strategico pensato per rispondere al fabbisogno abitativo della cittadina dove, come nel resto della Costa d'Amalfi, la crescente diffusione dell'extralberghiero riduce progressivamente la disponibilità di case per la residenza stabile. Il Comune di Maiori in questi giorni sta invitando i proprietari delle aree interessate dal progetto dei tre comparti abitativi e delle relative strutture di interesse pubblico ad attivare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, quanto previsto dalle disposizioni programmatiche del PUC, con particolare riferimento alla scheda operativa.

