Quattro alloggi di edilizia residenziale sociale per disabili a disposizione
Dal 16 dicembre al 16 gennaio è aperto il bando per la formazione di una graduatoria valida un anno, finalizzata all’assegnazione di quattro alloggi di edilizia residenziale sociale senza barriere architettoniche in via San Sepolcro 18/D, destinati a persone con disabilità.
Da martedì 16 dicembre, sino al 16 gennaio, sarà possibile candidarsi al bando per la formazione di una graduatoria - con validità di un anno - relativa all'assegnazione di quattro alloggi Ers - Edilizia residenziale sociale, situati in via San Sepolcro 18D e privi di barriere architettoniche. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
A Roma assegnati 1234 alloggi popolari in quattro anni. Ma 5mila famiglie sono in crisi abitativa grave ift.tt/I9Y0bHo Vai su X
Quasi il 25% degli alloggi di proprietà delle Ater, le aziende che gestiscono l’edilizia sovvenzionata pubblica, è sfitto. Sono 5.003 a fronte di un patrimonio complessivo di 20.767. Uno su quattro. E questo a fronte di oltre 7 mila famiglie in regione che aspettan - facebook.com Vai su Facebook
Edilizia residenziale pubblica, ecco i nuovi diciotto alloggi - Sono terminati i lavori per la realizzazione di 18 alloggi Erp, acronimo che sta per Edilizia residenziale pubblica, nell’area dell’ex colonia Prealpi a Villamarina, confiscata anni fa alla ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Casa, dal 15 dicembre il nuovo bando per 49 alloggi di Edilizia sociale a prezzo calmierato - Nell’ambito del progetto “Mosaico Abitativo Solidale”, nella nuova Residenza “MAS1 – Mix House in via Taro. Da parmatoday.it