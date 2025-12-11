Quattro alloggi di edilizia residenziale sociale per disabili a disposizione

Ilpiacenza.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 dicembre al 16 gennaio è aperto il bando per la formazione di una graduatoria valida un anno, finalizzata all’assegnazione di quattro alloggi di edilizia residenziale sociale senza barriere architettoniche in via San Sepolcro 18/D, destinati a persone con disabilità.

