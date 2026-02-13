Eddie Vedder | i Pearl Jam sono in un momento di passaggio tra un’era e l’altra

Eddie Vedder ha annunciato che i Pearl Jam sono in un momento di passaggio tra un’era e l’altra, dopo la recente uscita del batterista Matt Cameron. La decisione di Cameron di lasciare la band nasce da impegni personali e da un desiderio di dedicarsi a progetti diversi, lasciando i fan e i membri ancora più consapevoli di una fase di cambiamento. A differenza di altre volte, questa volta la band non ha ancora annunciato un sostituto, lasciando in sospeso il futuro ritmico del gruppo.

Pearl Jam a un bivio: la partenza di Matt Cameron e il futuro di una leggenda del rock. I Pearl Jam affrontano una fase di transizione significativa con l’uscita del batterista Matt Cameron, figura chiave del suono della band per quasi tre decenni. La decisione, annunciata a luglio 2026, apre un nuovo capitolo per la formazione di Seattle, reduce del riconoscimento nella Rock and Roll Hall of Fame, e spinge i Pearl Jam a esplorare nuove direzioni musicali, come confermato dal frontman Eddie Vedder. Un addio inatteso e le motivazioni del batterista. La notizia dell’addio di Matt Cameron ha sorpreso i fan e l’intero panorama musicale.🔗 Leggi su Ameve.eu

