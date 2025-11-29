In un post pubblicato su Facebook, Dave Abbruzzese ha parlato del suo ultimo show con i Pearl Jam, nell’aprile 1994. Il batterista ha militato nella band per quasi tre anni; vi è entrato nel 1991, per il tour promozionale dell’album di debutto Ten, per poi essere rimpiazzato da Jack Irons. Abbruzzese è stato licenziato a causa dei suoi conflitti con gli altri musicisti, in particolare con Eddie Vedder. Un contrasto che negli anni non sembre essere diminuito, anzi. Quando, nel 2017, il gruppo è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, ha ringraziato l’ex membro Dave Krusen, ma non lui. Dave Abbruzzese ce l’ha ancora con Eddie Vedder. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dave Abbruzzese contro i Pearl Jam: «Eddie Vedder non mi ha fatto salutare i fan»