Dave Abbruzzese contro i Pearl Jam | Eddie Vedder non mi ha fatto salutare i fan
In un post pubblicato su Facebook, Dave Abbruzzese ha parlato del suo ultimo show con i Pearl Jam, nell’aprile 1994. Il batterista ha militato nella band per quasi tre anni; vi è entrato nel 1991, per il tour promozionale dell’album di debutto Ten, per poi essere rimpiazzato da Jack Irons. Abbruzzese è stato licenziato a causa dei suoi conflitti con gli altri musicisti, in particolare con Eddie Vedder. Un contrasto che negli anni non sembre essere diminuito, anzi. Quando, nel 2017, il gruppo è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, ha ringraziato l’ex membro Dave Krusen, ma non lui. Dave Abbruzzese ce l’ha ancora con Eddie Vedder. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dave Abbruzzese, ex batterista dei Pearl Jam, ha recentemente raccontato quanto sia stato difficile per lui il suo ultimo concerto con la band, il 17 aprile 1994 al Paramount Theatre di New York. In un post sui social, ha spiegato che solo Eddie Vedder era a co - facebook.com Vai su Facebook
Dave Abbruzzese sull’ultimo concerto coi Pearl Jam: «Una delle cose più crudeli che chiunque mi abbia fatto». Sì, sono passati 31 anni e si riferisce a Eddie Vedder, che non gli avrebbe dato l’opportunità di ringraziare e salutare i fan Vai su X
Dave Abbruzzese torna a parlare del uso passato nei Pearl Jam - Dave Abbruzzese ricorda il doloroso ultimo concerto con i Pearl Jam e annuncia un nuovo disco per il 2026 ispirato alle maschere. Lo riporta msn.com
Pearl Jam, polemica per l'esclusione di un ex membro dalla Hall of Fame. Lanciata una petizione in rete: 'È un oltraggio' - I Pearl Jam sono stati ufficialmente ammessi alla Rock and Roll Hall of Fame, praticamente l'olimpo del rock'n'roll. Come scrive rockol.it
Pearl Jam, ex batterista contro Hall of Fame e band: “Non potete ignorarmi” - ROMA – Scoppia la polemica tra i Pearl Jam e la Rock and Roll Hall of Fame. Da blitzquotidiano.it