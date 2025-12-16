Bruno Mars Eddie Vedder Slash Anthony Kiedis e Yungblud sono tra le star che si sono esibite in un concerto natalizio a New York
Durante un esclusivo concerto natalizio a New York, alcune delle più grandi stelle della musica, tra cui Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Anthony Kiedis e Yungblud, si sono riunite per interpretare iconiche hit rock. L’evento ha regalato emozioni e momenti indimenticabili, unendo artisti di fama internazionale in un’atmosfera festosa e carica di energia.
Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Yungblud, Anthony Kiedis e molti altri protagonisti del mondo della musica si sono esibiti con delle super hit del rock, durante un concerto natalizio organizzato da un’azienda. Il live si è tenuto l’11 dicembre al Capitol Theatre di New York ed è stato organizzato come evento privato per la holding Eldridge Industries. Progettata come parte delle celebrazioni natalizie che stavano organizzando per i dipendenti, la serata ha visto alcuni dei più grandi nomi della musica apparire insieme per una setlist ricca di cover. I membri dei Guns N’ Roses Slash e Duff McKagan si sono uniti a Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed al famoso produttore discografico Andrew Watt (che ha recentemente lavorato con Lady Gaga per Mayhem ) per dare vita alla band chiamata The Dirty Bats. Metropolitanmagazine.it
Bruno Mars - So Lonely, Message In a Bottle (Sting Tribute) | 2014 Kennedy Center Honors
I Nirvana riletti da Bruno Mars con Slash, gli Stones da Yungblud - Durante un evento privato, grandi artisti - rockol.it
A Bunch of Famous Rockers Played the Most Ridiculous Corporate Holiday Party - Billionaire Todd Boehly hired Slash, Eddie Vedder, Bruno Mars, and Anthony Kiedis for the Eldridge Industries holiday party in Port Chester, New York. consequence.net
La cena di Natale delle Eldrige Industries è differente Durante la serata Yungblud, Eddie Vedder, Kiedis, Bruno Mars e altri sul palco con Slash, Duff McKagan, Chad Smith ed Andrew Watt - facebook.com facebook
La cena di Natale delle Eldrige Industries è differente Durante la serata Yungblud, Eddie Vedder, Kiedis, Bruno Mars e altri sul palco con Slash, Duff McKagan, Chad Smith ed Andrew Watt x.com