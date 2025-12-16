bruno mars eddie vedder slash anthony kiedis e yungblud sono tra le star che si sono esibite in un concerto natalizio a new york

Durante un esclusivo concerto natalizio a New York, alcune delle più grandi stelle della musica, tra cui Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Anthony Kiedis e Yungblud, si sono riunite per interpretare iconiche hit rock. L’evento ha regalato emozioni e momenti indimenticabili, unendo artisti di fama internazionale in un’atmosfera festosa e carica di energia.

© Metropolitanmagazine.it

Bruno Mars, Eddie Vedder, Slash, Yungblud, Anthony Kiedis e molti altri protagonisti del mondo della musica si sono esibiti con delle super hit del rock, durante un concerto natalizio organizzato da un’azienda. Il live si è tenuto l’11 dicembre al Capitol Theatre di New York ed è stato organizzato come evento privato per la holding Eldridge Industries. Progettata come parte delle celebrazioni natalizie che stavano organizzando per i dipendenti, la serata ha visto alcuni dei più grandi nomi della musica apparire insieme per una setlist ricca di cover. I membri dei Guns N’ Roses Slash e Duff McKagan si sono uniti a Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed al famoso produttore discografico Andrew Watt (che ha recentemente lavorato con Lady Gaga per Mayhem ) per dare vita alla band chiamata The Dirty Bats. Metropolitanmagazine.it

