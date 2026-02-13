EcoPetroio in gara anche per solidarietà

EcoPetroio, in gara anche per solidarietà, torna domenica con un evento sportivo che punta anche a raccogliere fondi per le associazioni locali. L’Atletica Sinalunga organizza la corsa, con il patrocinio del Comune di Trequanda, e questa volta l’obiettivo principale è sostenere progetti di assistenza e promuovere la salute tra i partecipanti.

Un appuntamento sportivo ma con un’attenzione speciale per la solidarietà e la salute. Domenica torna l’evento "EcoPetroio": in prima fila nell’organizzazione l’ Atletica Sinalunga (il Comune di Trequanda ha dato il patrocinio). Si tratta di una gara podistica competitiva di 15 km, individuale ma anche a coppie miste di genere, un’originale idea per festeggiare San Valentino. Prevista anche la passeggiata ludico motoria di 8 o 6,3 km. Il tutto in un percorso suggestivo tra natura, strade bianche, campagna, bosco e centro storico. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al "Progetto radiografia domiciliare" che sta unendo il territorio per donare, attraverso una raccolta fondi, un apparecchio portatile per la radiografia domiciliare alla Radiologia dell’ospedale di Nottola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "EcoPetroio", in gara anche per solidarietà Il Premio ’Matterello d’Oro’. Tirare la sfoglia tra arte e sfida. Una gara fatta anche di solidarietà Il Premio ’Matterello d’Oro’ valorizza l’arte tradizionale della sfoglia fatta a mano, simbolo di Bologna e patrimonio culturale. Corsa della solidarietà: i Babbi Natale in gara Contenuti correlati Argomenti discussi: EcoPetroio, in gara anche per solidarietà. EcoPetroio, in gara anche per solidarietàL’unione fa la forza e il territorio continuerà in futuro a sostenere il progetto. Ad EcoPetroio, pranzo organizzato dalla Società operaia di mutuo soccorso di Petroio, con i famosi pici fatti a ... lanazione.it