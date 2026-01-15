Il Premio ’Matterello d’Oro’ Tirare la sfoglia tra arte e sfida Una gara fatta anche di solidarietà

Il Premio ’Matterello d’Oro’ valorizza l’arte tradizionale della sfoglia fatta a mano, simbolo di Bologna e patrimonio culturale. Questa manifestazione unisce la passione per la cucina artigianale a un gesto di solidarietà, promuovendo la tutela di un sapere antico. Un’occasione per condividere la bellezza di una tradizione che unisce lavoro, memoria e convivialità, mantenendo vivo un patrimonio di valori e sapori autentici.

Il matterello simbolo di Bologna e custode di un sapere antico, accompagna il gesto della sfoglia tirata a mano, cuore di una tradizione fatta di lavoro, memoria e sapori di casa. E sarà proprio quest’arte la protagonista nel 2026 con il Matterello d’Oro – Premio Ivo Galletti, in programma domenica 8 febbraio all’Antoniano, in via Guido Guinizelli 3. La manifestazione è promossa da Confcommercio Ascom Bologna, insieme all’Antoniano, all’Associazione Sfogline, all’Associazione Panificatori di Bologna e provincia, con il patrocinio di Emil Banca, QN-il Resto del Carlino e Comune di Bologna. La sfida vedrà confrontarsi sfogline e sfoglini in tre categorie (professionisti, amatori e under 30) chiamati a realizzare la miglior sfoglia secondo tradizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

