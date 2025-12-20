Corsa della solidarietà | i Babbi Natale in gara

TERRE ROVERESCHE Domani la 18esima edizione di " Babbi Natale in Allegria ": podistica non competitiva (chi vuole può camminare) che parte da Barchi e arriva a Piagge, attraversando i centri storici di Orciano e San Giorgio, legando, dunque, tutti quattro i municipi del Comune nato nel 2017. La quota d’iscrizione degli adulti di 8 euro è devoluta a Unicef, Avis, Ail, Omphalos e Urukundo. I partecipanti devono indossare il costume di Santa Claus, matenendosi dietro alla Christmas Safety Sledge, la slitta di Babbo Natale trainata da un cavallo, che scandirà durante gli 11 chilometri del percorso un’andatura tranquilla, adatta anche ai meno allenati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

