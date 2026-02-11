Il Libro bianco di Legambiente | dall’economia circolare ai prezzi zonali ecco come reindustrializzare l’Italia

Legambiente presenta il suo Libro bianco sulla reindustrializzazione dell’Italia. Il documento affronta temi come l’economia circolare e i prezzi zonali, offrendo proposte concrete per rilanciare l’industria nel nostro Paese. La pubblicazione arriva dopo il Libro Bianco “Made In Italy 2030” presentato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy a gennaio.

Nasce, anche, come risposta al Libro Bianco “Made In Italy 2030”, presentato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel gennaio scorso. Dove non si parla quasi per nulla di transizione ecologica e molto di nucleare, spazio, sicurezza e di una vaga “economia blu”. Il Libro Bianco per un “Clean Industrial Deal Made in Italy”, redatto da Legambiente dopo un lungo confronto con le aziende e i territori, ha invece un’impostazione opposta. “Abbiamo dato voce alle imprese più innovative, quelle che già la transizione la praticano – si pensi che ben 9 aziende su 10 già mettono in atto misure per ridurre le emissioni – e che dunque hanno più titolarità a dire la loro”, spiega il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

