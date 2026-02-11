Legambiente presenta il suo Libro bianco sulla reindustrializzazione dell’Italia. Il documento affronta temi come l’economia circolare e i prezzi zonali, offrendo proposte concrete per rilanciare l’industria nel nostro Paese. La pubblicazione arriva dopo il Libro Bianco “Made In Italy 2030” presentato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy a gennaio.

Nasce, anche, come risposta al Libro Bianco “Made In Italy 2030”, presentato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel gennaio scorso. Dove non si parla quasi per nulla di transizione ecologica e molto di nucleare, spazio, sicurezza e di una vaga “economia blu”. Il Libro Bianco per un “Clean Industrial Deal Made in Italy”, redatto da Legambiente dopo un lungo confronto con le aziende e i territori, ha invece un’impostazione opposta. “Abbiamo dato voce alle imprese più innovative, quelle che già la transizione la praticano – si pensi che ben 9 aziende su 10 già mettono in atto misure per ridurre le emissioni – e che dunque hanno più titolarità a dire la loro”, spiega il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Libro bianco di Legambiente: dall’economia circolare ai prezzi zonali, ecco come reindustrializzare l’Italia

Approfondimenti su Libro bianco Legambiente

In Italia nasce il primo percorso formativo 4+2 dedicato all’Economia Circolare e agli ITS Green Specialist.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Libro bianco Legambiente

Argomenti discussi: Il Libro bianco per un Clean Industrial Deal Made in Italy; Pagine come ricordo e vita. La resistenza oltre il lutto in Il libro bianco di Han Kang, premio Nobel 2024 per la letteratura; I libri da leggere della settimana, tra Inseguimento, Contrattacco, Libro bianco e Il cuculo di cristallo; Il libro bianco di Han Kang.

Sindacati freddi sul Libro Bianco del ministro UrsoIl Libro Bianco presentato dal ministro Urso lascia freddi i sindacati, che pur ritenendo corretta l’iniziativa, non riscontrano, nello studio ... ildiariodellavoro.it

Libro Bianco Made in Italy 2030 del MIMITÈ stato presentato a Villa Lubin, a Roma, sede del CNEL, il 29 gennaio scorso, il Libro Bianco Made in Italy 2030 del MIMIT ... elettronicanews.it

Hong Kong, sostegno e attuazione completa del Libro Bianco Il 10 febbraio, il capo esecutivo della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, John Lee Ka Chiu, ha sottolineato il grande valore del Libro Bianco, pubblicato in un momento opportuno. - facebook.com facebook

Un Libro Bianco per rafforzare l'integrazione del mercato elettrico: l'annuncio di von der Leyen x.com