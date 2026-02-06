Monreale tra i Comuni Ricicloni di Legambiente | premiata l’eccellenza nella differenziata

Monreale si aggiudica il riconoscimento come “Comune Riciclone” di Legambiente. Oggi la cerimonia si è svolta allo Spazio Mediterraneo dei Cantieri Culturali, dove il sindaco ha ritirato il premio per l’eccellenza nella raccolta differenziata. La città si conferma tra i esempi virtuosi in Sicilia, portando avanti politiche di gestione dei rifiuti più efficaci e sostenibili.

Monreale premiata da Legambiente come Comune Ricicione per l'eccellenza nella raccolta differenziata e gestione rifiuti. A ritirare il premio sono intervenuti l’Assessore all’Igiene Urbana, Giulio Mannino, e l’Architetto Nazzareno Salamone, dell’Ufficio Tecnico comunale. “Questo premio non è solo un riconoscimento per l’amministrazione, ma per tutta la cittadinanza di Monreale,” ha affermato l’Assessore Giulio Mannino a margine della premiazione. “Essere qui oggi dimostra che il percorso intrapreso verso una gestione sostenibile del territorio è solido. Un ringraziamento va agli uffici, rappresentati oggi dall’Architetto Salamone, e a tutti i cittadini che, con il loro impegno quotidiano, rendono possibile questo risultato. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

