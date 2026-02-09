Quella cagna di Laura Pausini | insulto tremendo contro la cantante ecco chi l’ha detto

Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in una scena di cattiveria sui social. Qualcuno ha insultato Laura Pausini chiamandola “quella cagna”, scatenando commenti velenosi e polemiche. La cantante non è nuova a questo tipo di attacchi, ma questa volta il commento ha suscitato immediatamente reazioni forti tra i fan e gli utenti della rete. La vicenda mette ancora una volta sotto i riflettori il rapporto tra celebrità e pubblico online.

Quella che doveva essere una serata celebrativa, seguita da milioni di spettatori, si è trasformata anche nell’ennesimo terreno di scontro sui social. L’esibizione di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha diviso il pubblico, attirando critiche e commenti negativi. Tra questi, però, uno in particolare ha superato ogni limite, sollevando un’ondata di indignazione e costringendo il suo autore a fare un passo indietro. Brutto insulto contro Laura Pausini: ecco chi l’ha detto e come si è giustificato. A finire nella bufera è stato Luca Mereu, assessore alla Cultura del Comune di Sant’Antioco, che sul proprio profilo Facebook ha commentato l’esibizione della cantante con parole durissime. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - «Quella cagna di Laura Pausini»: insulto tremendo contro la cantante, ecco chi l’ha detto Approfondimenti su Laura Pausini Selvaggia Lucarelli demolisce Laura Pausini, attacco duro (forse ingiustificato?): ecco cosa ha detto Recentemente, Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio severo su Laura Pausini, suscitando discussioni tra il pubblico. Chi è Julien Lieb, il cantante scelto da Laura Pausini per la cover di Mengoni Julien Lieb, giovane cantante francese, sta conquistando il pubblico con la sua voce ricca di sfumature. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Lo sapevi La figlia di Laura Pausini è identica a lei Ultime notizie su Laura Pausini Argomenti discussi: L’assessore di Sant’Antioco offende la Pausini, poi le scuse; Abbiamo visto Colpa dei Sensi con Gabriel Garko e Anna Safroncik, una serie così cagna maledetta che Boris scansate; Olimpiadi 2026, bufera social: l’assessore insulta Laura Pausini e scoppia la polemica; Mereu attacca Laura Pausini sui social e poi ritratt? tra le proteste. «Pausini cagna»: la critica dell’assessore di Sant’Antioco, poi le scuseIl responsabile comunale della Cultura attacca la cantante per l’esibizione alle Olimpiadi. Dure accuse dall’opposizione: «Violenza verbale contro le donne» ... msn.com Laura Pausini e il tributo a Giorgia: la sua versione di "E poi" nel nuovo album “Io canto 2” facebook “BRIVIDI PROFONDI. EMOZIONANTISSIMO. BRAVA LAURA.” @LauraPausini x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.