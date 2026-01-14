Selvaggia Lucarelli demolisce Laura Pausini attacco duro forse ingiustificato? | ecco cosa ha detto

Recentemente, Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio severo su Laura Pausini, suscitando discussioni tra il pubblico. Nel frattempo, è stato annunciato che la cantante sarà co-conduttrice di tutte le serate del Festival di Sanremo 2026, insieme a Carlo Conti. Questa scelta ha generato varie reazioni e approfondimenti sulla presenza di Pausini nel prestigioso evento, alimentando il dibattito pubblico sulla sua partecipazione.

L’annuncio ufficiale è arrivato in diretta televisiva e ha immediatamente acceso il dibattito: Laura Pausini sarà una delle co-conduttrici di tutte le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, al fianco di Carlo Conti. Una scelta che ha entusiasmato una larga parte del pubblico e dei fan della cantante, ma che non ha convinto tutti. Tra le voci più critiche spicca quella di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato la notizia con toni ironici e taglienti, riportando alla luce anche vecchie polemiche legate all’artista romagnola. Selvaggia Lucarelli stronca Laura Pausini dopo l’annuncio della conduzione di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli demolisce Laura Pausini, attacco duro (forse ingiustificato?): ecco cosa ha detto Leggi anche: Selvaggia Lucarelli e le belle parole per Belen: ecco cosa ha detto (lasciando tutti sorpresi) Leggi anche: Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026, arriva la stoccata di Selvaggia Lucarelli. Cosa ha scritto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Sanremo 2026, Selvaggia Lucarelli punge Laura Pausini: "Il Festival più noioso di sempre" - La giudice di Ballando ha postato delle storie che parlano del nuovo ruolo della cantante come co- libero.it

