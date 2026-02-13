Ecco la Cittadella degli over 65 Arcore si prepara alla gara L’ex San Giuseppe volta pagina

Arcore si prepara a bandire la gara per la Cittadella degli over 65, un progetto che nasce dall’esigenza di migliorare i servizi per gli anziani e risponde alla crescente domanda di assistenza nella zona. La decisione arriva dopo mesi di attese e incontri tra amministrazione comunale e operatori sanitari, con un investimento totale di circa sette milioni di euro destinati a strutture e servizi dedicati agli over 65. La Cittadella sorgerà accanto alla Casa della Comunità, già in fase di realizzazione con un altro milione e mezzo di fondi pubblici.

La gara sarà bandita nel primo scorcio di quest’anno: "Sei milioni di euro per la nuova cittadella degli over 65", che ad Arcore affiancherà la Casa della Comunità, un altro milione e mezzo di investimento. Cambiano i servizi sociali, "la Bicocca ci ha aiutato a capirlo", aggiunge il sindaco Maurizio Bono, che aveva commissionato uno studio all’università "per decidere come spendere". Il massiccio intervento, non solo economico, ma di ideazione e personale, verrà realizzato all’ex asilo San Giuseppe. "E anche questo racconta i nostri tempi – sottolinea il primo cittadino di Arcore – meno bambini, più nonni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

