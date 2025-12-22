Castore volta pagina | Giuseppe Gatto è il nuovo amministratore unico

Nuovo vertice per Castore Srl, la società in house che gestisce i servizi pubblici locali per il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria. Con decreto sindacale del 20 dicembre 2025, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha nominato Giuseppe Gatto nuovo Amministratore Unico della società. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

