Palermo Volley | Lombardo guida la riscossa a Sciacca sfida cruciale per abbandonare la zona retrocessione in Serie B
Questa sera la Rossopomodoro Volo Palermo affronta Sciacca in una partita decisiva. La squadra di Lombardo cerca di uscire dalla zona retrocessione e di riaccendere le speranze di salvezza in Serie B. Dopo alcune sconfitte consecutive, i palermitani puntano tutto sulla determinazione e sull’esperienza per conquistare punti importanti in trasferta.
La Rossopomodoro Volo Palermo riparte da Sciacca nel tentativo di invertire una rotta che si è fatta insidiosa nel campionato di Serie B maschile di volley. Dopo una pausa di due settimane, la squadra palermitana si ritrova di fronte a una sfida cruciale sul campo della Scalia Sciacca, un avversario che si trova in una posizione di classifica nettamente più favorevole. La partita, in programma per domani, 8 febbraio, alle ore 17, rappresenta un banco di prova importante per valutare le reali possibilità di risalita dei biancoverdi, attualmente penultimi in classifica con soli 6 punti. La situazione per la Rossopomodoro Volo Palermo è tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Ameve.eu
Volley, la Rossopomodoro Palermo riparte da Sciacca
Dopo due settimane di pausa, il campionato di Serie B maschile di volley riprende con una partita impegnativa per la Rossopomodoro Palermo.
