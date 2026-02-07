Palermo Volley | Lombardo guida la riscossa a Sciacca sfida cruciale per abbandonare la zona retrocessione in Serie B

Da ameve.eu 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera la Rossopomodoro Volo Palermo affronta Sciacca in una partita decisiva. La squadra di Lombardo cerca di uscire dalla zona retrocessione e di riaccendere le speranze di salvezza in Serie B. Dopo alcune sconfitte consecutive, i palermitani puntano tutto sulla determinazione e sull’esperienza per conquistare punti importanti in trasferta.

La Rossopomodoro Volo Palermo riparte da Sciacca nel tentativo di invertire una rotta che si è fatta insidiosa nel campionato di Serie B maschile di volley. Dopo una pausa di due settimane, la squadra palermitana si ritrova di fronte a una sfida cruciale sul campo della Scalia Sciacca, un avversario che si trova in una posizione di classifica nettamente più favorevole. La partita, in programma per domani, 8 febbraio, alle ore 17, rappresenta un banco di prova importante per valutare le reali possibilità di risalita dei biancoverdi, attualmente penultimi in classifica con soli 6 punti. La situazione per la Rossopomodoro Volo Palermo è tutt’altro che semplice.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Palermo Volley

Volley, la Rossopomodoro Palermo riparte da Sciacca

Dopo due settimane di pausa, il campionato di Serie B maschile di volley riprende con una partita impegnativa per la Rossopomodoro Palermo.

Serie C Pallavolo: Ceparana cerca riscatto ad Arenzano dopo la sconfitta. Sfida cruciale per la classifica.

Il Futura Ceparana si prepara a sfidare il Volare Arenzano in una partita decisiva per la classifica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.