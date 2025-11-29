Manita alla Carrarese Inzaghi soddisfatto | Adesso serve continuità c' è tempo per recuperare terreno

Era necessaria una vittoria, per dare una risposta significativa dopo l'ultimo periodo negativo sul piano del gioco e dei risultati: il Palermo ha battuto, in scioltezza, la Carrarese 5-0. Un pokerissimo casalingo, proprio come nell'ultima partita giocata al Barbera prima della sosta: Inzaghi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it